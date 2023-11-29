Общество

Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря

Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов, рассказал в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он напомнил, что подписанный в середине ноября приказ Росстата регламентирует некоторые формы учета данных. Это, в частности, «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н», которая содержит данные о неработающих пенсионерах, и «94 Пенсии-Р», в которой находится информация о работающих пенсионерах.

«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — пояснил Гиринский.

К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Он напомнил, что все данные предоставляются в территориальные органы Социального фонда в заполненном и оформленном виде не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным. Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.