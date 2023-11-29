Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
ЛОНГРИД проверить здоровье
вопросы о муниципальной реформе
День открытых дверей «Академия слуха»
ДТП кто виноват
Досуг псковского школьника
бизнес-ланчи вкусные обеды
Господин Рейтингомер
продвинутое автострахование
Теплый дом ЛОНГРИД
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Истфакт» Сокровища Острова
Без_мятежный Дагестан
Советы на зиму псковским водителям
национальность белоруска
 
 
 
ещё Общество 29.11.2023 07:350 Запуск аттракционов в псковском парке «Волшебная гора» планируют провести в июле 30.11.2023 12:530 Новая редакция закона о занятости населения в РФ принята Госдумой 30.11.2023 12:470 Армен Мнацаканян предложил утвердить Станислава Стармолотова в должности председателя областного комитета по транспорту 30.11.2023 12:200 Более 20 заявлений по признакам нарушения закона о рекламе поступило в Псковское УФАС 30.11.2023 12:140 Нововведения: что изменится в жизни россиян с 1 декабря? 30.11.2023 12:141 Сообщать об увольнении работодатели предлагают за месяц, а не за две недели
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:099 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 27.11.2023 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 24.11.2023 19:550 В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новая редакция закона о занятости населения в РФ принята Госдумой

30.11.2023 12:53|ПсковКомментариев: 0

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции.

Закон определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения, пишет «Интерфакс».

Вводятся понятия «занятость», «граждане, ищущие работу», «безработные граждане» (трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить), «граждане, впервые ищущие работу», «граждане, находящиеся под риском увольнения» (работники, в отношении которых по инициативе работодателя принято решение о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, простоя, проведении мероприятий по увольнению в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя).

Также определяется категория граждан, испытывающих трудности в поиске работы, отдельно выделяется категория «занятых граждан».

Регламентируются основные направления государственной политики в сфере занятости населения (например, содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и т.д.).

Закрепляются полномочия Минтруда России, Роструда и органов службы занятости по реализации государственной политики в сфере занятости населения.

Также в законе Роструд определяется оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (ЕЦП).

Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала «Госуслуги» и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, предусматривает закон.

Кроме того, в нем фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит:

- в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля;

- в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 тыс. рублей.

Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.

В законе предусматривается возможность назначения по предложению государственного учреждения службы занятости безработному гражданину пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста при одновременном соблюдении установленных законом условий.

Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в РФ, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений.

Авторами закона стала группа депутатов  от партии «Единая Россия» во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как ранее отмечал Володин, «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы; принятие нового закона о занятости назрело давно».

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

 

Теги: #Единая Россия #трудовое законодательство #Госдума #занятость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 246 человек
30.11.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: В поисках государственной идеологии 30.11.2023, 12:550 Полумиллиардные поправки в бюджет региона-2023 одобрили депутаты областного Собрания 30.11.2023, 12:530 Александр Котов: Увеличение средств дорожного фонда позволяет наращивать темпы и объемы работ  30.11.2023, 12:530 Новая редакция закона о занятости населения в РФ принята Госдумой
30.11.2023, 12:470 Армен Мнацаканян предложил утвердить Станислава Стармолотова в должности председателя областного комитета по транспорту 30.11.2023, 12:400 Судьбу дороги к гдовской Самолве подняли в областном Собрании 30.11.2023, 12:370 Ремонт канализационного коллектора на улице Максима Горького в Пскове продлили до 15 декабря 30.11.2023, 12:340 Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет гостям выставки «Россия» на ВДНХ о любимых местах Псковщины
30.11.2023, 12:270 Псковские власти обозначили проблемы при реализации дорожного нацпроекта  30.11.2023, 12:260 Путин подведет итоги года 14 декабря 30.11.2023, 12:240 Александр Братчиков: Дороги в Псковской области стали лучше ремонтировать и строить 30.11.2023, 12:200 Более 20 заявлений по признакам нарушения закона о рекламе поступило в Псковское УФАС
30.11.2023, 12:170 Виктор Остренко отметил работу регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству 30.11.2023, 12:140 Нововведения: что изменится в жизни россиян с 1 декабря? 30.11.2023, 12:141 Сообщать об увольнении работодатели предлагают за месяц, а не за две недели 30.11.2023, 12:120 Олег Савельев указал на некачественную работу подрядчиков на дорожных объектах
30.11.2023, 12:120 Туман и умеренный снег прогнозируют в Псковской области 1 декабря 30.11.2023, 12:051 Андрей Михайлов заявил об отсутствии у него претензий к качеству дорог в Псковской области 30.11.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Еленой Даньшовой 30.11.2023, 11:540 Почти 3 млрд рублей направили на ремонт улично-дорожной сети и дворов в Псковской области 
30.11.2023, 11:501 Губернатор Псковской области поставил задачи по совершенствованию работы с обращениями граждан 30.11.2023, 11:460 43% псковских дорог будут соответствовать нормативам по итогам года  30.11.2023, 11:460 Российские туристы раскупили половину мест в отелях Белоруссии на Новый год 30.11.2023, 11:430 Черного копателя в Великих Луках обвиняют в хранении взрывчатых веществ
30.11.2023, 11:410 Капремонт четырёх мостов в Псковской области перейдёт на следующий год  30.11.2023, 11:390 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Напишите мне учебник... 30.11.2023, 11:360 В Псковской области освоили 77% средств регионального дорожного фонда  30.11.2023, 11:340 Андрей Маковский попросил не уменьшать меры поддержки для педагогов в следующем году
30.11.2023, 11:310 В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года 30.11.2023, 11:300 О проблемах застройщиков рассказал Олег Брячак на сессии регионального парламента 30.11.2023, 11:260 Автомобиль съехал с дороги на Ленинградском шоссе в Пскове, пострадала пассажирка 30.11.2023, 11:230 Запрет абортов не даст увеличения рождаемости – Артур Гайдук
30.11.2023, 11:120 В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах 30.11.2023, 11:030 Администрации муниципальных округов Псковской области начнут работу с 1 января 30.11.2023, 10:580 Отремонтированный дом «арапа Петра Великого» завтра примет первых посетителей 30.11.2023, 10:390 «Три мудреца»: В поисках государственной идеологии
30.11.2023, 10:340 Фракция КПРФ в Псковской гордуме не поддержала проект бюджета на 2024 год  30.11.2023, 10:300 Губернатор обсудил с представителями Банка России региональную экономику 30.11.2023, 10:120 «Гайд-парк»: Елена Даньшова об эффективности ТОСов, борьбе с вандализмом и вейпами 30.11.2023, 09:590 Умерла актриса сериала «Секс в большом городе»
30.11.2023, 09:580 Главную цель преобразования районов в муниципальные округа назвала Елена Тимашова 30.11.2023, 09:440 Газ без опасности 30.11.2023, 09:151 Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек» 30.11.2023, 09:000 Молодой хирург из Великих Лук о работе и развитии медицины
30.11.2023, 08:400 Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости 30.11.2023, 08:200 Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря 30.11.2023, 08:160 Псковичи раскупили билеты в театр на начало декабря 30.11.2023, 08:000 «СуперФитнес» в Пскове дарит подарки в преддверии Нового года
30.11.2023, 07:510 Экс-госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет 30.11.2023, 07:350 Рост на дизельное топливо зафиксировали в 58 субъектах РФ 30.11.2023, 07:190 Четыре опасных мифа для худеющих назвала врач 30.11.2023, 07:000 Использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году
29.11.2023, 22:274 Двум многодетным семьям вручили медали «Родительская слава Псковской области» 29.11.2023, 22:210 Следователи пригласили на личный прием инвалида СВО из Писковичей 29.11.2023, 22:001 День волонтёра отметят в Пскове 29.11.2023, 21:531 Фейки о взрывчатках в купюрах распространяют в Псковской области
29.11.2023, 21:400 Пропавшего без вести мужчину ищут в Пскове 29.11.2023, 21:330 Псковских подростков призвали соблюдать общественный порядок 29.11.2023, 21:300 Зональный этап спартакиады «Твой выбор» прошел в Пскове 29.11.2023, 21:200 Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет 22 декабря
29.11.2023, 21:020 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей инвалида СВО в Псковской области 29.11.2023, 21:001 Трое псковских специалистов выступят в финале конкурса «Флагманы образования» 29.11.2023, 20:550 Большая часть ДТП в Псковской области происходит по вине водителей 29.11.2023, 20:400 Псковичам разъяснили, кому проиндексируют материнский капитал
29.11.2023, 20:303 Средний чек по автокредитам в октябре превысил 1,5 млн рублей 29.11.2023, 20:200 Мероприятия проекта «О России музыкой» организовали в Пскове 29.11.2023, 20:143 Гельдтову баню в Пскове украшают к Новому году. ФОТО 29.11.2023, 20:000 Инфекционист оценил вероятность того, что COVID-19 может «спать» в организме
29.11.2023, 19:580 Наталья Федорова о травле участника СВО: Такое не должно оставаться безнаказанным 29.11.2023, 19:460 Автобусные остановки и мосты в Пскове чистят от снега. ФОТО 29.11.2023, 19:400 Граждан Индии и Пакистана выдворят за пределы РФ с территории Невельского района 29.11.2023, 19:350 Соцфонд и омбудсмен в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
29.11.2023, 19:300 Наказание за повторный пронос телефонов в СИЗО ужесточат в России 29.11.2023, 19:270 Техническое движение транспорта открыли на мосту через реку Череха в Псковском районе 29.11.2023, 19:200 Кейс-чемпионат «Добротворец» впервые прошел в Пскове 29.11.2023, 19:130 Псковское УМВД проводит проверку по факту оскорбления в соцсетях инвалида СВО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru