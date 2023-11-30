Общество

Форум «Союзное государство» в Пскове объединит более 100 участников

Международный образовательный и практико-ориентированный форум «Союзное государство» пройдет в Пскове с 1 по 3 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, мероприятие объединит более 100 участников из Псковской области и Витебской области Республики Беларусь в возрасте от 16 до 35 лет.

Мероприятия форума разделены на три направления: «История и культура», «Туризм», «Медиа». Спикерами выступят специалисты из Санкт-Петербурга, Псковской, Орловской, Липецкой и Курской областей.

Откроет форум панельная дискуссия «Развитие Союзного государства в новейшее время». Также участников ждут лекции, другие образовательные форматы, направленные на формирование практических навыков и решение конкретно поставленных задач.

Участники всех направлений в итоге разработают и презентуют свой фирменный туристический маршрут.

Отметим, что целью проведения форума «Союзное государство» является развитие сотрудничества и консолидация усилий молодежи России и Белоруссии по развитию молодежного туризма и сохранению общей истории.

Образовательное мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Псковской области «Регион для молодых» от Росмолодежи. Организатором выступает АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области, регионального комитета по туризму, правительства Псковской области.