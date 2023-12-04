Общество

Число арестов снизилось в России

Российские суды в этом году стали меньше арестовывать обвиняемых и подозреваемых и чаще освобождать осужденных условно-досрочно, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 9 месяцев) количество удовлетворенных судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания возросло с 48% до 53%», - сказал он.

По данным Лебедева, суды также стали чаще заменять неотбытый срок в колонии более мягким наказанием и снимать судимость, пишет РИА Новости.

«Повышенное внимание Верховный суд РФ уделяет дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавил председатель ВС РФ.

По его данным, за январь-сентябрь этого года было арестовано менее 62 тысяч человек, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Зато суды на 14% чаще стали отправлять обвиняемых под домашний арест.