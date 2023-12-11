Общество

Биолога приглашает на службу псковское УМВД России

Полиция приглашает на службу в ЭКЦ УМВД России по Псковской области желающих на должность эксперта (направление биологии). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В обязанности входит: исследование биологического материала, работа на специализированном оборудовании с использованием реактивов, обработка полученных данных.

Требования к соискателю: высшее образование, специальность «Биология-химия», пригодность к исполнению служебных обязанностей, отсутствие судимостей, возраст до 40 лет. Служба в армии (для военнообязанных) приветствуется.

Продолжительность рабочего времени: понедельник-четверг 8:30-18:15, пятница 8:30-17:00, перерыв на обед 12:30-14:00.

Социальные гарантии: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, льготное обеспечение детскими дошкольными учреждениями, аттестованная должность офицера.

Телефоны для связи: 8(8112) 59-39-70, 59-39-66.