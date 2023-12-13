Общество

Борис Елкин: ТОС – это рабочий инструмент взаимодействия жителей и власти

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это рабочий инструмент взаимодействия жителей и власти, с помощью которого можно улучшить условия проживания. Многие псковичи поняли это и создают территориальные общественные самоуправления, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

На сегодняшний день в Пскове 38 ТОС. Самые активные «ТОСовцы» из Пскова, районов и других регионов собрались на форуме «Сплоченность общества - гарантия успеха: успешный регион – успешная Россия», чтобы обменяться лучшими практиками.

«Именно в областном центре есть свой успешный пример: когда три соседних ТОСа благоустроили общий двор. Всего в этом году в городе реализуется 14 проектов. В следующем году их может быть больше, так как фонд конкурса увеличен вдвое – до 10 млн рублей. Помимо этого все псковские ТОСы могут участвовать в областном конкурсе. На поддержку проектов ТОС в регионе планируют направить 160 млн рублей», - добавил глава города.