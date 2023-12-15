Общество

В Порхове будут судить мужчину за злостную неуплату алиментов

Прокурор направил в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении жителя Порхова, который обвиняется в неуплате алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина, ранее судимый за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, с июля по октябрь, зная о судебном решении, уклонялся от уплаты алиментов, добровольной помощи на содержание троих детей. Он также не предпринимал мер к погашению задолженности и выплате алиментов. Задолженность за указанный период времени составила 44 тысячи рублей. Общий размер задолженности по алиментам превысил 394 тысячи рублей.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.