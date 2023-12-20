Общество

Псковскому композитору, автору гимна Пскова Николаю Мишукову исполняется 91 год

91 год исполняется Николаю Мишукову – почетному гражданину города Пскова, композитору, заслуженному работнику культуры России, заслуженному деятелю искусств Карелии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Николай Мишуков преподавал в псковском колледже искусств (в прошлом – Псковское областное музыкальное училище) с 1970 года.

Несмотря на почтенный возраст, Николай Мишуков «не перестаёт радовать зрителей своей жизненной энергией, мастерским владением словом, артистизмом, творческим настроем».

Известный композитор имеет более 100 почётных грамот и дипломов, медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», орден «Знак Почёта». Постановлением главы администрации Пскова Александра Прокофьева от 11 июля 1995 года № 97 Николаю Мишукову было присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова». За долгие годы творческой деятельности автор написал около 500 музыкальных произведений: хоров, романсов, инструментальных пьес, песен, в том числе гимн Пскова.

Администрация, весь педагогический коллектив, студенты и выпускники колледжа искусств поздравляют Николая Мишукова с днём рождения, желают крепкого здоровья, жизненной энергии и бодрости духа.