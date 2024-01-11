Общество

Самые неприятные медицинские процедуры назвали россияне

Медицинских манипуляций опасаются большинство россиян (60%), а список процедур, которые заставляют переживать больше всего, возглавляет лечение зубов (40%). Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни», которыми аналитики поделились 11 января.

На втором месте рейтинга оказались хирургические операции — их остерегается каждый четвертый участник опроса (26%), на третьем — уколы (23%). В число самых неприятных процедур также вошли осмотры «узких» специалистов (11%), МРТ (10%) и сдача крови из вены (7%). Меньше всего опрошенные боятся флюорографии (0,5%), эндоскопии (0,2%) и проверки зрения (0,04%).

«Как показало наше исследование, большинство респондентов (59%) испытывают дискомфорт перед медицинскими процедурами, так как считают их болезненными. Однако в каждом третьем случае (36%) страх перед той или иной процедурой связан с диагнозом, который человек может получить по ее итогам», — цитируют директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» в Сбербанке Дениса Кузьмина «Известия».

Кроме того, по данным опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, проведенному среди 1230 человек, наиболее дорогостоящими медицинскими услугами россияне считают различные анализы (41%), стоматологические услуги (26%), МРТ (17%), операции (16%) и консультации хирурга (14%).