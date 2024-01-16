Общество

Курочка с сюрпризом

Псковичи обеспокоены появлением на улицах подозрительных кусков мяса. Есть предположение, что активизировались догхантеры, которые раскидывают отравленные «лакомства» с целью сокращения численности безнадзорных животных.

Действительно ли курятина, которую находят горожане, напичкана ядом? Куда отнести её на проверку? Как обезопасить своего питомца от поедания смертельно опасных веществ? Кто может заниматься истреблением четвероногих? Ответы на эти вопросы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк.

Смертельно опасно

Первым тревогу забил ветеринар одной из псковских клиник Иван Никифоров. 11 января он опубликовал на своей странице сообщение о том, что в районе Сиреневого Бульвара найдена курятина, якобы, щедро приправленная изониазидом. Специалист пояснил, что такое «угощение» может стать смертельно опасным для животного.

«Изониазид быстро всасывается в тонком кишечнике, и его максимальная концентрация в организме собаки достигается уже через два часа, а первые признаки отравления препаратом появляются через 30-60 минут. У животных наблюдается сонливость, потеря координации (атаксия), дрожь и слабость в конечностях, гиперсолевация, рвота (часто кровавая), судороги, далее возникает угнетение дыхательной и сердечной деятельности, кома. При отсутствии лечения смерть наступает в течение трех часов почти в 100% случаев!» - рассказал Иван Никифоров.

Скриншот из видео со страницы Ивана Никифорова / «МК в Пскове»

По его словам, если пёс подобрал подозрительную приманку на улице, и хозяин заметил это практически сразу, то необходимо эвакуировать из организма предположительно отравленную пищу, спровоцировав рвоту.

«Для этого нужно напоить собаку раствором соды или поваренной соли, приготовленным из расчета одна столовая ложка на стакан теплой воды, или раствором перекиси водорода в соотношении с водой 1:1. Но если время упущено, и у животного начались судороги, то эту процедуру проводить категорически запрещено», - озвучил рекомендации ветеринар.

Специфическим антидотом (противоядием) изониазида, уточнил он, является витамин В6 (пиридоксин). «Являясь водорастворимым витамином, пиридоксин не токсичен даже в больших дозах. Наиболее эффективным является внутривенное введение препарата из расчета 1 мл на 5 кг массы тела животного», - заключил специалист.

На момент написания данного материала соответствующий пост со страницы ветеринара бесследно исчез.

Между тем, псковичи продолжают активно обсуждать тему и делиться наблюдениями в соцсети «ВКонтакте». В группе «Инцидент Псков» недавно появилось сообщение о том, что куски курятины, которые могут содержать в себе яд, заметили на улице Киселева, перекрестке улиц Байкова и Западной, на Рижском проспекте.

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

Один из подписчиков выразил обеспокоенность из-за нуждающихся людей, которые тоже вполне могут пострадать, подобрав еду с земли.

Многие пользователи с недоверием отнеслись к информации и предположили, что это всего лишь выброшенная на помойку просрочка из магазина, впоследствии растащенная животными. Либо остатки лакомств, которыми добрые люди подкармливают бездомных собак и кошек. Участники обсуждения указали, что разбросанное по улицам мясо нуждается в исследовании, и попросили тех, кто снова заметит подозрительные куски, отвезти их специалистам. А владельцам собак, тем временем, советуют запастись лекарством, которое сможет экстренно помочь при отравлении, и всегда надевать на питомца намордник во время прогулки.

Непроверенная информация

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов уточнил, что изониазид применяется для лечения людей, больных туберкулёзом. Считается, что этот препарат можно купить без рецепта (по официальным данным, это рецептурное лекарство — прим. ред.), и именно его используют догхантеры для истребления собак.

При этом никаких подтверждений тому, что в найденном на улицах Пскова мясе были следы данного препарата, в настоящее время нет. Руководитель профильного комитета констатировал, что никаких химико-токсикологических обследований не проводилось, вкраплений таблеток на опубликованном в сети снимке окорочка не наблюдается.

«На сегодняшний день у меня нет информации о том, что это был именно изониазид. Комитет по ветеринарии не обладает такими данными. Жалоб нет, лабораторных исследований нет», - подчеркнул Валерий Удалов.

Председатель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова также скептически отнеслась к информации, которая ничем не подтверждена. «Кто-то официально нашёл в курятине таблетки? Или куски с мясом отвезли в лабораторию на проверку? Очень хочется думать, что это интернетная страшилка», - отметила она. Зоозащитница предположила, что данный случай, возможно, не является работой догхантеров. Может быть, это совпадение, и кто-то просто решил подкормить бездомных животных в сильные морозы.

Валерий Удалов согласился, что разбросанные по улице окорока вызывают массу вопросов, но для вынесения каких-либо вердиктов мясо сперва нужно исследовать.

Куда отнести вызывающую подозрения продукцию? Первое, что приходит на ум, - это областная ветлаборатория. Однако она не уполномочена на подобные исследования, уточнили в профильном комитете.

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области подобными исследованиями тоже не занимаются. Руководитель ведомства Елена Припутенко отметила, что в компетенцию службы входит надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. «Мы исследуем ту продукцию, которая находится в общепите, в продовольственных магазинах, которую приобретают потребители для того, чтобы употребить в пищу», - пояснила она. По словам Елены Припутенко, Роспотребнадзор мог бы проверить информацию о разлитой ртути, но не о разбросанных по земле пищевых продуктах.

Таким образом, остаётся уповать только на частные лаборатории и столичных специалистов.

Быть бдительными

Несмотря на отсутствие доказательств, чисто гипотетически найденное на улице мясо действительно может быть отравленным, либо испорченным. В связи с чем собаководам рекомендуют быть внимательнее во время выгула своих питомцев. Председатель «Зоозащиты» напомнила, что случаи с отравлением собак в Пскове уже были, как и смертельные исходы. «Всегда лучше перестраховаться и категорически не давать своей собаке что-то съедать на улице. Но если не уследили - срочно в клинику на внутривенные уколы, промывание желудка», - озвучила рекомендации Вера Короткова.

Депутат Псковской городской Думы, владелица питомника английских бульдогов Юлия Пожидаева также советует не гулять с четвероногими там, где это запрещено. Догхантеры чаще всего разбрасывают отраву именно в таких местах.

«Если собака склонна к подбиранию чего-либо на улице, то, конечно, надо выгуливать её в наморднике. Это не позволит съесть приманку с ядом. И самим нужно быть внимательными, не позволять собаке подбирать что-либо с земли», - добавила собаковод.

Кроме того, по её словам, каждому владельцу животных следует знать первые признаки отравления и иметь дома запас витамина В6. Лучше противоядие останется невостребованным, чем не окажется под рукой в случае крайней необходимости.

Псковский зооволонтёр и собаковод Анна Суворова обратила внимание на необходимость использования поводка во время прогулок в городе. Спускать подопечного следует только в местах, где это разрешено, и после предварительной проверки территории на предмет разбросанных «вкусняшек» неясного происхождения. Более того, собака должна быть обучена, беспрекословно исполнять команду «Фу!» По команде хозяина пёс не должен подбирать что-либо на улице, обученная собака в целом не станет проявлять интерес к съестному на земле. Псковичка подчеркнула, что питомцем надо заниматься, причём постоянно.

«Но это каждодневный труд, очень тяжело, и 99% собачников этого не делают. Во время прогулки за собакой нужно внимательно смотреть. Не ходить, уткнувшись в телефон, как многие поступают, а заниматься собакой. Играть с ней, физически и умственно занимать. У нас обычно так - кружок вокруг дома, собака там свои дела делает, с земли что-то подбирает, многие хозяева на это внимания не обращают. А потом такая вот ситуация получается», - вздохнула собаковод.

Весеннее обострение

Недовольство собачниками и критика в их адрес традиционно появляются в сезон, когда тает снег, и становятся видны следы жизнедеятельности питомцев, за которыми нерадивые хозяева не убирали во время прогулки. Именно в этот период ожидают активизации догхантеров. Владелица питомника английских бульдогов Юлия Пожидаева рассказала, что лично не сталкивалась с такой проблемой, так как её питомцы гуляют на закрытой территории. «Но это возможно, потому что каждый год в одно и то же время появляется информация об отравлении собак на улице. Владельцы обращаются в ветеринарные клиники с симптомами отравления», - сообщила она.

Собаковод считает, что подкладыванием отравы могут заниматься люди, имеющие определённые психологические проблемы. «Нормальный человек, у которого всё в порядке, никогда не будет желать смерти любому животному - бездомное оно или домашнее. Даже если они борются с бездомными животными такими варварскими методами, всё равно страдают и домашние», - констатировала Юлия Пожидаева.

«Как правило, эти страшные «акции» догхантеров направлены не на бездомных животных, - уверяет Вера Короткова. - Смерть бездомной собаки никто не увидит. Она уйдет в глухое место и там умрет. Отравленное мясо разбрасывается в местах выгула именно домашних собак».

По её словам, резко увеличившееся количество обращений к ветеринарам с симптомами отравлений у домашних любимцев, да ещё и с одного места выгула, может свидетельствовать о том, что отрава подброшена специально.

Зоозащитница констатировала, что цель догхантеров - не урегулирование количества бездомных собак, а просто «больная ненависть к братьям меньшим». «Обычно обострение у таких больных людей бывает сезонное и подпитывается весенним таянием снега вместе с всплывающими «подарками» от безответственных хозяев своих собак», - подвела итог выше сказанному Вера Короткова.

Зооволонтёр Анна Суворова в свою очередь напомнила, как зачастую позиционируют свои намерения догхантеры: каждая собака должна быть на поводке и в наморднике, и тогда ей ничего не угрожает. Некоторые из них говорят о том, что берут на себя роль властей, которые не справляются сокращением численности бездомных собак, и, якобы, очищают город таким способом.

«Я считаю, что это больные на голову люди с нездоровой психикой, те, кто не может дать сдачи себе равным. Чаще всего это мужчины, которые ничего из себя не представляют, ничего не добились, они ущербные и трусливые. Может, их обижали в детстве, может, сейчас что-то не получается, и они вымещают свою злость на более слабых существах, которые не в силах ответить», - описала волонтёр портрет типичного догхантера.

Она считает преступлением издевательства над теми, кто слабее и не может дать сдачи, кто не имеет никаких прав и не может себя защитить.

Анна Суворова допускает, что в Пскове могли уже сейчас объявиться люди, истребляющие животных, но пока не замечала никаких подозрительных «угощений» на улицах. Волонтёр предположила, что речь может идти о «каком-то ненормальном, который мстит животным за свои личные обиды», либо о чётко спланированной акции. По её словам, «организованные» догхагтеры обычно создают закрытые группы, где ведут переписку и планируют свои противоправные действия.

В заключение Анна Суворова заметила, что «лакомства» с ядом в равной степени опасны для всех животных, в том числе кошек. Поедание отравы для четвероногих грозит мучительной смертью.

Минувшей осенью новости об активизировавшихся догхантерах долетели из Екатеринбурга. По данным местных зоозащитников, на улицах города были отравлены более ста собак и белки, обитающие в парке, где заметили ядовитые приманки. Посты о рассыпанном по тротуарам изониазиде в январе появились в нижегородских пабликах. Однако в настоящее время официального подтверждения всей этой информации нет, в том числе в Пскове. Между тем, всем владельцам животных стоит не терять бдительность и внимательно следить за питомцами во время прогулки и по возвращении домой.

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Ульяна Лаблюк