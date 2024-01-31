Мединский заявил, что новый учебник по обществознанию на завершающем этапе

«Работа находится на завершающем этапе, отличаться от прошлых учебников он будет тем, что будет кардинально лучше. Обществознание - очень важный предмет <...>. Оно должно быть увязано с историей общественного развития, с представлениями о мире, что происходит вокруг России, быть предельно полезным для школьников», - сказал он.

Мединский отметил, что сейчас преподавание обществознания нуждается в кардинальном реформировании, и это не только его личное мнение, но и практически единогласное мнение преподавательского сообщества. «Я только позавчера встречался с лучшими учителями Москвы по обществознанию, а до этого мы проехали половину регионов», - уточнил он.

По его словам, курс «Обществознание» должен быть практичным, а также содержать самую актуальную информацию о тех процессах, которые происходят в российском и международном обществе. «Школьник может не столкнуться во взрослой жизни с какими-то вопросами биологии, элементами из алгебры в старших классах. Эти предметы нужно учить, так как это тренирует мозг, но он потом может это подзабыть, не использовать. А если правильно построить предмет "Обществознание", то он будет нужен каждому, вне зависимости от того, какую профессию человек выберет», - добавил Мединский.

Как ранее сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в течение двух-трех лет планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам для российских школ. На сегодняшний день такой учебник уже разработан по истории.

Он также отмечал, что в фокусе внимания обновленного курса по обществознанию будет в том числе определение роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, основанного на равенстве стран и народов, отказе от претензий на мировую гегемонию и укреплении многополярной основы мира.