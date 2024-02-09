Общество

Глава Локнянского округа Иван Белугин проходит обучение в «Школе мэров»

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин проходит обучение в «Школе мэров» в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Учиться и совершенствоваться в современном мире нужно непрерывно. Для руководителя важно быть готовым меняться, узнавать новое, делиться опытом с коллегами. Именно этим занимаюсь в первые дни февраля в рамках образовательного проекта "Школа мэров"», - написал Иван Белугин.

Глава Локнянского округа проходит второй из шести модулей, которые будут проходить по всей стране. В этот раз все участники посетили Нижний Новгород.

«Между очными обучениями, зачастую по ночам, осваиваю огромный теоретический материал от ведущих преподавателей РАНХиГС. Ценю возможность обучаться. Сейчас со стороны федерального центра большое внимание уделяется местному самоуправлению — тем, кто непосредственно близко находятся к наказам и проблемам жителей. "Школа мэров" создана и работает по прямому поручению президента России Владимира Путина, уровень экспертизы спикеров и преподавателей запредельно высокий», - добавил Иван Белугин.