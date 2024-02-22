Общество

Пролитый лак привел к пожару в здании в Великих Луках

Возгорание ранее разлитого лака произошло на первом этаже здания в Великих Луках 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре в здании на улице Гагарина поступила в ведомство в 14:35. В результате возгорания здание закопчено по всей площади. Предположительная причина происшествия – проведение ремонтных работ.

В этот же день стало известно о возгорании отходов в мусоропроводе в жилом пятиэтажном доме на улице Максима Горького в Пскове. Жилой дом удалось спасти от огня. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар случился в деревне Рысино Локнянского муниципального округа. В ведомство о происшествии сообщили в 00:40. Нежилой дом на улице Красноармейской выгорел изнутри по всей площади. Причиной пожара, предположительно, стал поджог.