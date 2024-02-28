Общество

Ученые связали мигрень с повышенным риском развития язвенного колита

Ученые из медицинского колледжа Сеульского национального университета назвали неочевидную причину развития аутоиммунного заболевания - язвенного колита. По результатам исследования, проведенного с участием 10 млн человек, одной из причин возникновения патологии может стать мигрень.

Так, изучение состояния здоровья людей с мигренью и без нее показало, что у страдающих головными болями людей риск развития язвенного колита в 1,3 раза выше, чем у остального населения, пишет RuNews24.

При этом также выяснилось, что сильнее мигрень сказывается на состоянии здоровья мужчин. Так, при наличии мигрени у мужчин и женщин риск развития язвенного колита повышался на 43% и 12% соответственно.