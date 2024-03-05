Общество

Юрист призвала контролировать речь для избежания межнациональной розни

Речевое поведение — это один из способов регулирования межличностных отношений. Межнациональная рознь может возникнуть из-за некорректного упоминания национальности человека или группы людей при обсуждении правонарушения, предупредила член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева.

В начале 2023 года суд в Москве признал объявления о приеме на работу «только славян» пропагандой экстремизма.

«Рассмотрев такие часто используемые в СМИ понятия как "дагестанец" или "азербайджанец", можно понять, что они могут быть восприняты как безобидные характеристики принадлежности к тому или иному региону, например, как "москвич" или "ростовчанин", где прямо не указана национальность, но в массах такие характеристики граждан по регионам воспринимаются именно как эмоциональный посыл. Житель другого региона автоматически становится на эмоциональном уровне "чужим среди своих"», — пояснила Дмитриева.

Специалист подчеркнула, что межнациональная рознь может возникнуть из-за некорректного упоминания национальности человека или группы людей при обсуждении правонарушения. Поэтому для СМИ и просто для физических лиц было бы лучше избегать упоминания национальности в статье или разговоре о человеке, совершившем правонарушение, пишет RuNews24.

Она также отметила, что в начале третьего тысячелетия расширился языковой контакт - умение устанавливать контакты, организовать сотрудничество между коммуникантами и строить общение на основе взаимопонимания, диалога культур, терпимости и уважения к культуре партнеров.

«Поэтому важно помнить, что "язык мой - враг мой", и это может привести к серьезным последствиям», — подытожила юрист.