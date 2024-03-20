Общество

Новую партию помощи отправили из Великих Лук в зону проведения СВО

Прихожане храма Казанской иконы Божией матери города Великие Луки, жители Куньинского района и активисты «Единой России» отправили новую партию помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

В составе груза – генератор, аккумуляторы, газовые баллончики для горелок, одежда, продукты питания и другое.

«Спасибо каждому за неравнодушие!» - поблагодарил Александр Козловский.