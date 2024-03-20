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Общество

Глава Локнянского округа призвал голосовать за объекты для благоустройства

21.03.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале напомнил о старте голосования за объекты, которые могут быть благоустроены в Локне в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Речь о двух скверах на улице Первомайской: у домов №42 и 44 рядом с Культурно-досуговым центром и у дома №48/2.

«Чем больше голосов — тем краше Локня! Оба места достойны преображения, но голос удастся отдать только за одно. Важно, что чем больше жителей примут участие в голосовании, тем больше будет возможностей привести в порядок сквер-победитель», – написал Иван Белугин.

Проголосовать за объекты для благоустройства можно по ссылке.

Теги: #локнянский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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