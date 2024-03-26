Общество

Более 360 млн рублей собрали за выходные на благотворительный счёт Сбера

За выходные на благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест в субботу, 23 марта, поступило уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать.

Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом: переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе не взимается.

В настоящее время формируется состав специальной комиссии, в которую войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК. Комиссия определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи.

Собранные средства предполагается направить на помощь в восстановлении после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определённые по решению комиссии.