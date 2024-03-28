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Общество

Приставы призвали псковичей бдительно относиться к своим персональным данным

28.03.2024 15:40|ПсковКомментариев: 0

Быть бдительными по отношению к своим персональным данным призвали жителей Псковской области в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

В целях предупреждения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий УФССП России по Псковской области напомнило гражданам, как обезопасить себя в Интернете и не стать жертвой мошенников.

Для получения сведений о задолженности гражданам либо представителям юридических организаций необходимо пользоваться исключительно официальным сайтом УФССП России по Псковской области.

Необходимые сведения можно получить, воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Там же размещена информация о том, как можно оплатить имеющуюся задолженность.

«Будьте бдительны по отношению к своим персональным данным. Необходимо избегать передачи личной информации, такой как номер телефона, адрес электронной почты или банковские данные, неизвестным или ненадежным источникам, таким как непроверенные веб-сайты или электронные письма с подозрительного адреса», - призвали приставы. 

Теги: #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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