Общество

Пластиковые бонусные карты в России могут исчезнуть из оборота

Российский экологический оператор (РЭО) подготовил Концепцию по минимизации образования отходов в РФ, цель которой — снизить объемы захоронения мусора и тем самым сократить его негативное воздействие на окружающую среду. До конца года документ должно утвердить правительство, после чего появится «дорожная карта» с планом ее реализации.

Фокус в документе — главным образом на пластиковых отходах, на которые приходится до 50% всех ТКО в РФ, общий объем такого мусора составляет 57 млн т. «При этом отходы упаковки в дальнейшем будут увеличиваться, в том числе в связи с развитием электронной торговли и сервисов доставки», сказано в документе.

Лишь малая часть такого мусора утилизируется, в основном, он едет на полигоны. Уже сейчас проблема с пластиком достаточно масштабна, пишет РЭО. Например, в Тихом океане сформировался остров из такого мусора, его площадь, по экспертным оценкам, составляет от 680 тысяч до 1,65 млн квадратных километров. Поэтому экологический оператор предлагает комплекс мер, которые помогут постепенно решать возникшую проблему. Так, например, РЭО предлагает стимулировать торговлю и общепит отказываться от использования пластиковых карт — бонусных карт и лояльности, пишут «Известия».

Можно предположить, что если у одного россиянина пять пластиковых скидочных карт, то у 10 млн человек их 50 млн штук, с учетом того, что вес одной карты размером 86x54 мм составляет 5 г, то получается «на руках» — 250 млн кг пластика, пояснил глава РЭО Денис Буцаев. Фактически, его невозможно переработать: карты состоят из поливинилхлорида (ПВХ), который принимают на утилизацию крайне маленькое число пунктов приема пластика, добавил он. Даже в теории они не могут справиться с таким объемом, поэтому в основном эти карты уезжают на полигоны.