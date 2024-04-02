Общество

Уютный город своими руками

Новый детский городок, современная спортплощадка, красивый парк с цветниками и малыми архитектурными формами — всё это может появиться неподалёку от любого дома, жители которого проявят активность. Сейчас существует масса способов получить средства на благоустройство территорий, одним из которых является участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время в Псковской области проходит голосование за общественные пространства, которые преобразятся в следующем году в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Псковская Лента Новостей выяснила, какие варианты доступны для выбора великолучанам, сколько горожан уже определились и в пользу чего, и какие локации на юге региона преображаются по итогам отбора прошлых лет.

Одна из территорий, предложенных к благоустройству в Великих Луках в 2025 году

Выбор за вами

На голосование в каждом муниципалитете ежегодно выставляется как минимум две территории из общего списка общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве.

В этом году в перечень претендентов на благоустройство в Псковской области попали 78 объектов, среди которых дворы, парки, скверы, пешеходные зоны, набережные.

В столице региона на выбор представлены 17 локаций. В настоящее время явным фаворитом является пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах Алексея Алехина и Загородной, за которую уже отдали более 1,8 тысячи голосов. С небольшим отрывом идёт общественная территория на улицах Звездной и Юности (свыше 1,6 тысячи голосов), на третьем месте — общественная территория в Военном городке-3 (686 голосов).

Во втором по величине городе Псковской области, Великих Луках, в рейтинговом голосовании участвуют 4 территории:

Сквер у дома № 1 на площади Калинина, за который на данный момент подано 1 285 голосов.

Необходимость в благоустройстве этой территории появилась после реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Сквер прилегает к зоне пересечения улиц, где организовано круговое движение и подземные пешеходные переходы. Участок дорожной сети ранее был обновлён, теперь требуется привести в порядок пешеходную часть, где расположен фонтан. В случае победы в голосовании здесь планируется полностью заменить детскую площадку с устройством покрытия, посадить деревья, установить новые скамейки и урны.

Проект сквера

Сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Л. Чайкиной, пока набравший 962 голоса.

Объект, расположенный напротив недействующего кинотеатра «Родина», - это ещё один небольшой общественный сад с фонтаном, востребованный жителями. Обычно люди приходят сюда на кратковременные прогулки, пообщаться с друзьями и знакомыми, отдохнуть от городской суеты. Проект благоустройства подразумевает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение комфортного и безопасного досуга горожан, а именно: замену светильников и покрытия, установку малых архитектурных форм.

Пешеходная зона у дома 86А на проспекте Гагарина, лидирующая с 1 847 голосами.

Это сход с железнодорожного моста, который в настоящее время находится в удручающем состоянии. Жители и гости города Великие Луки, приезжающие железнодорожным транспортом, видят довольно неприглядную картину, в связи с чем о южной столице может сложиться неверное впечатление. Чтобы исправить ситуацию, планируется обустроить здесь пешеходную зону: установить полусферы для отделения проезжей части, урны, скамейки и малые архитектурные формы с символикой Великих Лук.

Городской пляж возле дома № 1, корпус 1 на улице Рабочей, который заметно отстаёт от фаворита — подано 1 355 голосов.

Территория на берегу реки Ловати пользуется спросом у великолучан, особенно в жаркую погоду. Несколько лет назад там была установлена воркаут-площадка, которая является точкой притяжения спортсменов и жителей, желающих активно провести время. А вот для желающих понежиться под солнцем пока ничего не предусмотрено. Поэтому предлагается произвести подсыпку территории, установить скамейки и шезлонги. Кроме того, планируется привести в порядок площадку для пляжного волейбола.

Просто и удобно

На сегодняшний день свой выбор сделали почти 5,5 тысяч великолучан. Онлайн-голосование продлится до 30 апреля, поэтому у всех остальных ещё есть время принять в нём участие и, возможно, повлиять на итоги. В администрации города подчеркивают: чем больше голосов наберут общественные территории, тем больше появится возможностей для их благоустройства.

Голосование устроено довольно просто и проходит на платформе 60.gorodsreda.ru, где требуется регистрация через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

В 2024 году доступны два типа голосований:

За территории для благоустройства — можно выбрать только одну, если она предполагает также варианты дизайн-проектов, то необходимо определиться и с ним.

По дизайн-проектам. В данном типе голосования предлагается выбрать дизайн-проект в каждой из предложенных территорий.

В голосовании принимают участие жители муниципальных образований с населением более 20 000 человек. Минимальный возраст россиянина, допущенного до голосования, — 14 лет. Все объекты определяются относительно адреса проживания, указанного при регистрации.

Помощь жителям Псковской области с выбором проектов благоустройства оказывают порядка 500 волонтеров. Они рассказывают населению о Всероссийском голосовании, демонстрируют проекты-кандидаты в каждом населенном пункте и помогают закрепить свой выбор в специальной рейтинговой системе.

Площадь Калинина в Великих Луках

Те, у кого нет учетной записи на «Госуслугах», также могут подать голос через волонтера. Для этого потребуется мобильный телефон.

В случае возникновения вопросов по теме можно звонить на федеральную горячую линию проекта «Формирование комфортной городской среды» по номеру: 8 (800) 600-89-14. Также для подачи обращений граждан доступна электронная почта: hotline@gorodsreda.ru.

Итоги голосования впоследствии будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в течение следующего года.

Итоги прошлых лет

На сайте проекта есть возможность оценить результаты реализации проектов прошлых лет. В Великих Луках в 2023-м году в рейтинговом голосовании по программе ФКГС, в котором приняли участие больше 7 тысяч горожан, победили два общественных пространства - северная часть острова Дятлинка и сквер на улице Гражданской. Именно эти локации преобразятся в текущем году.

Согласно проектно-сметной документации, в сквере на Гражданской обновят фонтан, установят новые детские элементы и высадят новые растения. На острове Дятлинка в его северной части в порядок приведут дорожки, установят парковые диваны и озеленят территорию. Работы должны завершиться в июле.

А фавориты 2022-го года уже радуют великолучан и гостей города: в 2023-м благоустроены сквер им. А. С. Пушкина и территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского. В парковой зоне в центре города красуется обновлённая входная арка, уложено современное покрытие из тротуарной плитки, установлены новая детская площадка с безопасным антискользящим покрытием, новые парковые диваны, смонтированы опоры освещения, оформлена воркаут-площадка, появилось множество фотозон. Самыми привлекательными для горожан и туристов оказались фигуры по мотивам сказок Александра Пушкина — в сквере теперь можно увидеть кота учёного, золотую рыбку, царевну-лебедь и других известных персонажей. Возле каждого из них имеются специальные таблички, на которых написаны отрывки из произведений и qr-код, который можно отсканировать с помощью камеры телефона и получить доступ к полным версиям сказок.

А на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского в рамках проекта обустроили пешеходную зону, выложили покрытие из брусчатки, облагородили газоны, установили красивые скамейки и урны.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых, из них в 2023 году - более 40. В Великих Луках благодаря народному голосованию обновили 62 двора и общественных пространств. Один объект из южной столицы также стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Попутно в городе ведётся благоустройство по другим направлениям. В частности, в этом году планируется привести в порядок 31 двор из списка приоритетных, в формировании которого принимают участие депутаты городской Думы, общественные советники главы Великих Лук и сами жители. В настоящее время специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства ведут работы по обмеру и составлению смет на ремонт.

Кроме того, в южной столице продолжается преображение центрального городского парка – «Луки парк», где работают аттракционы, лодочная станция и уникальный «Дино парк». В будущем там появятся семейный центр, строительство которого уже началось, и открытые террасы у кафе. Также планируется благоустроить прилегающую территорию.

С каждым годом города Псковской области становятся более уютными и ухоженными. Велика в этом заслуга самих жителей, которые имеют активную позицию и хотят своими руками улучшать пространство вокруг. Сделать это несложно — достаточно воспользоваться любым из существующих механизмов, будь то участие в рейтинговом голосовании или создание ТОСа, посредством которого также можно благоустроить территорию вблизи дома.

Ульяна Лаблюк