Общество

В Острове прошел общегородской субботник

Общегородской субботник провели в Острове. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«Первыми приводить в порядок территорию на местах работы, у производственных зданий и общественных территорий вышли сотрудники органов местного самоуправления и работники муниципальных организаций», - отметил он.

На призыв властей также откликнулись управляющие компании, сотрудники и педагоги учебных заведений, Детской школы искусств, детских садов, преподаватели и учащиеся Островского многопрофильного колледжа, Центра культуры «Юбилейный», дома детского творчества, Военно-исторического музея, Центра социального обслуживания и отдела социальной защиты населения. Не остались в стороне и предприятия негосударственной сферы, продолжил Дмитрий Быстров.

В ходе субботника его участники убирали прошлогоднюю листву, ветки и бытовой мусор, грузили всё на транспорт для последующего вывоза и утилизации.

«От души благодарю активных и неравнодушных островичей, кто вышел на первый апрельский субботник и внёс посильный вклад в благоустройство родного города, своими руками сделал его уютнее, комфортнее и привлекательнее!» - добавил глава Островского района.