Общество

Более 400 псковичей воспользовались бесплатным проездом на лечение по электронным билетам

Социальный фонд с начала года оформил 800 электронных талонов на поезда дальнего следования до места лечения для 402 жителей Псковской области, пользующихся правом на федеральные меры поддержки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области, льгота по проезду положена людям с инвалидностью, ветеранам, а также тем, кто перенес воздействие радиации.

По действующим правилам, бесплатный проезд предоставляется вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. В этом году 304 человека получили электронные проездные по путевкам, выданным комитетом по здравоохранению Псковской области, 98 – по путевкам, выданным Социальным фондом России.

На основании предоставленного фондом талона пассажир может получить бесплатный проездной в кассе РЖД или самостоятельно оформить билет на сайте перевозчика. При онлайн-оформлении пассажир выбирает маршрут и дату отправления, вагон и место, а когда система предложит получить билет по льготе Социального фонда – вводит номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.