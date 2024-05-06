Общество

Память героев Великой отечественной войны почтили в Островском районе

Памятное мероприятие - интернациональный митинг - провели в деревне Сигорицы Островского района на братском захоронении воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в преддверии Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В траурном митинге и церемонии возложения цветов и венков по традиции приняли участие сотрудники полиции, члены Общественного Совета при УМВД России по Псковской области, посланцы ряда национальных диаспор, проживающих на территории региона, представители областной и районной администраций, учащиеся и жители района.

Здесь под белым обелиском покоятся более 140 красноармейцев. Среди них два партизана - уроженец Чечни Заудин Ахматханов и его боевой товарищ - ярославец Кузьма Козуб. Этим двум партизанам было чуть больше двадцати, когда они погибли в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками.

«Важно, чтобы эти события не стирались из нашей памяти. Это была победа всего советского народа. Будем помнить об этом. И не допустим принижения подвига наших братьев, отцов и дедов!» - выступил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, председатель Центра Чеченской культуры «Барт» Саид Дукаев.

Отметим, что это мероприятие, ставшее уже традиционным, прошло в рамках проекта «Память поколений» по инициативе Центра чеченской культуры «Барт» при содействии УМВД России по Псковской области, правительства региона, регионального комитета области по культуре и администрации Островского района.