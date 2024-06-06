Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа о правилах работы под палящим солнцем

Летом температура воздуха в дневное время зачастую достигает 30 градусов, многим в таких условиях приходится работать. Сидеть в офисе в жару непросто, а заниматься физическим трудом на улице — опасно для здоровья. Есть ли соответствующий закон для работающих на жаре под палящим солнцем, рассказала руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская.

Фото: Псковский облсовпроф

- Существуют ли законы, которые регламентируют работу на жаре под палящим солнцем?

- Трудовой кодекс не регулирует максимальную и минимальную температуру на рабочем месте. Работодатель при формировании микроклимата обязан учитывать требования нормативной документации, а это:

СанПиН 1.2.3685-21, утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28 января 2021 года. Этот СанПиН регулирует нормы температурного режима на рабочем месте в летнее время в помещении в 2024 году: он устанавливает показатели микроклимата, категории по энергозатратам, требования по режиму в разное время года;

ГОСТ 12.1.005-88, хотя и принятый в 1988 году, но действующий. В нем правила расписаны еще более подробно, например, указано, как определить, к какой категории энергозатрат относится конкретная профессия;

Рекомендации и разъяснения Роспотребнадзора. Отдельного регламентирующего документа по работе при высоких температурах воздуха нет, но есть рекомендации от 30 июля 2014 года, информация от 2 июля 2020 года. Их положения, в совокупности со статьей 212 ТК РФ, приобретают для работодателей обязательный характер.

- Есть ли какие то рекомендации для тех, кому приходится работать под солнцем в жару?

- Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно режима работ, изложенных в памятке указанных в рекомендациях Роспотребнадзора.

Основные рекомендации для работающих в условиях повышенной температуры воздуха:

Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 35 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для людей, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для людей без специальной одежды.

В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.

Работа при температуре наружного воздуха более 37 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 37 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе людей не моложе 25 и не старше 40 лет.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленой воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут.

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей.

- Что должен знать и делать работодатель, отправляя сотрудников на работу в жару?

- Работодателю следует по возможности разрешить работать в более прохладное время дня, а также предложить выполнять самую тяжелую, самую трудоемкую работу в самую прохладную часть дня. Следует обеспечить для отдыха прохладное место с большим количеством охлаждённых напитков; разрешить работать с меньшей эффективностью; по возможности разрешить работать не в униформе, если в ней жарче, чем в какой-либо другой одежде. Стоит изолировать горячие трубы и механизмы, ликвидировать утечку пара; увеличивать часы работы на жаре постепенно. Если рабочее место находится в помещении, нужно установить кондиционер, вентилятор или охладить воздух любым другим способом; установить хорошую вентиляцию.

- Что должен делать сам работник, чтобы не пострадать от жары?

- Основные советы такие:

Устраивайте себе перерывы, отдыхайте дольше.

Надевайте светлую, просторную, «дышащую» одежду (например, из хлопка и точно не из синтетических материалов) и лучше, чтобы её было как можно меньше.

По возможности надевайте шляпу с широкими полями.

Чаще восполняйте потерю жидкости холодными фруктовыми соками или спортивными напитками, если только вы не сидите на диете с низким содержанием соли — тогда нужно проконсультироваться со своим врачом.

Ешьте меньше сладкого, сытного и горячего, не пейте алкоголь.

Не работайте в одиночку, тогда при необходимости вовремя окажут помощь.

Не геройствуйте — сразу скажите о симптомах.

Делайте частые короткие перерывы в прохладных, затененных местах — дайте вашему телу остыть.

Меняйте вид деятельности.

Когда возможно, снимайте респиратор и защитную одежду.

Не доводите себя до изнеможения физическими нагрузками, потому что на этом фоне особенно вероятно обезвоживание.

Если есть возможность, принимайте душ в течение дня.

Источник: пресс-служба Псковского облсовпрофа