Инспектор Псковского облсовпрофа о правилах работы под палящим солнцем

Летом температура воздуха в дневное время зачастую достигает 30 градусов, многим в таких условиях приходится работать. Сидеть в офисе в жару непросто, а заниматься физическим трудом на улице — опасно для здоровья. Есть ли соответствующий закон для работающих на жаре под палящим солнцем, рассказала руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская.
Фото: Псковский облсовпроф
- Существуют ли законы, которые регламентируют работу на жаре под палящим солнцем?
- Трудовой кодекс не регулирует максимальную и минимальную температуру на рабочем месте. Работодатель при формировании микроклимата обязан учитывать требования нормативной документации, а это:
- СанПиН 1.2.3685-21, утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28 января 2021 года. Этот СанПиН регулирует нормы температурного режима на рабочем месте в летнее время в помещении в 2024 году: он устанавливает показатели микроклимата, категории по энергозатратам, требования по режиму в разное время года;
- ГОСТ 12.1.005-88, хотя и принятый в 1988 году, но действующий. В нем правила расписаны еще более подробно, например, указано, как определить, к какой категории энергозатрат относится конкретная профессия;
- Рекомендации и разъяснения Роспотребнадзора. Отдельного регламентирующего документа по работе при высоких температурах воздуха нет, но есть рекомендации от 30 июля 2014 года, информация от 2 июля 2020 года. Их положения, в совокупности со статьей 212 ТК РФ, приобретают для работодателей обязательный характер.
- Есть ли какие то рекомендации для тех, кому приходится работать под солнцем в жару?
- Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно режима работ, изложенных в памятке указанных в рекомендациях Роспотребнадзора.
Основные рекомендации для работающих в условиях повышенной температуры воздуха:
- Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 35 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для людей, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для людей без специальной одежды.
- В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.
- Работа при температуре наружного воздуха более 37 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 37 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.
- Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе людей не моложе 25 и не старше 40 лет.
- В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленой воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.
- Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут.
- Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей.
- Что должен знать и делать работодатель, отправляя сотрудников на работу в жару?
- Работодателю следует по возможности разрешить работать в более прохладное время дня, а также предложить выполнять самую тяжелую, самую трудоемкую работу в самую прохладную часть дня. Следует обеспечить для отдыха прохладное место с большим количеством охлаждённых напитков; разрешить работать с меньшей эффективностью; по возможности разрешить работать не в униформе, если в ней жарче, чем в какой-либо другой одежде. Стоит изолировать горячие трубы и механизмы, ликвидировать утечку пара; увеличивать часы работы на жаре постепенно. Если рабочее место находится в помещении, нужно установить кондиционер, вентилятор или охладить воздух любым другим способом; установить хорошую вентиляцию.
- Что должен делать сам работник, чтобы не пострадать от жары?
- Основные советы такие:
- Устраивайте себе перерывы, отдыхайте дольше.
- Надевайте светлую, просторную, «дышащую» одежду (например, из хлопка и точно не из синтетических материалов) и лучше, чтобы её было как можно меньше.
- По возможности надевайте шляпу с широкими полями.
- Чаще восполняйте потерю жидкости холодными фруктовыми соками или спортивными напитками, если только вы не сидите на диете с низким содержанием соли — тогда нужно проконсультироваться со своим врачом.
- Ешьте меньше сладкого, сытного и горячего, не пейте алкоголь.
- Не работайте в одиночку, тогда при необходимости вовремя окажут помощь.
- Не геройствуйте — сразу скажите о симптомах.
- Делайте частые короткие перерывы в прохладных, затененных местах — дайте вашему телу остыть.
- Меняйте вид деятельности.
- Когда возможно, снимайте респиратор и защитную одежду.
- Не доводите себя до изнеможения физическими нагрузками, потому что на этом фоне особенно вероятно обезвоживание.
- Если есть возможность, принимайте душ в течение дня.
Источник: пресс-служба Псковского облсовпрофа