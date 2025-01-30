Недвижимость

Псковская область имеет потенциал расширения «Семейной ипотеки» на готовое жилье – Домклик

Аналитики Домклик Сбербанка определили регионы, в которых льготная программа «Семейная ипотека» на вторичное жильё была бы особенно востребована. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина льготную программу «Семейная ипотека» должны расширить на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где жилищное строительство ведётся в недостаточном объёме.

Методология

Чтобы определить регионы, в которых «Семейная ипотека» могла бы быть распространена на вторичную недвижимость, аналитики использовали два критерия:

регион входит в число субъектов РФ с наиболее низкой долей выдач «Семейной ипотеки» в 2024 году;

регион входит в число субъектов РФ с наименьшими объёмами строительства первичного жилья в 2024 году.

Дополнительно аналитики выделили регионы, попадающие под первый (доля в выдачах семейной ипотеки) или второй (объём строительства) критерии. В этих регионах расширение «Семейной ипотеки» на вторичное жилье также пользовалось бы спросом. В расчёт не принимались регионы, в которых действует Дальневосточная или Арктическая ипотека.

Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье

№ Регион Объём строительства нового жилья, тыс. кв. м, 2024 Доля региона

в выдачах по «Семейной ипотеке» в 2024 г., % 1 Республика Ингушетия 6,2 0,02 2 Республика Калмыкия 25,5 0,2 3 Новгородская область 55,5 0,2 4 Костромская область 87,3 0,3 5 Республика Мордовия 96,6 0,4 6 Республика Карачаево-Черкесия 97,2 0,2 7 Тамбовская область 103,0 0,4 8 Псковская область 122,6 0,3 9 Ивановская область 132,8 0,3

В Ингушетии зафиксирована наименьшая доля выдачи «Семейной ипотеки» — всего 0,02%. Кроме того, республика демонстрирует минимальный объем строительства нового жилья — около 6 тысяч квадратных метров за 2024 год.

Также низкие показатели выдачи «Семейной ипотеки» наблюдаются в Республике Калмыкия и Новгородской области. Эти регионы характеризуются незначительными объемами возведения первичного жилья, но при этом обладают потенциалом высокого спроса на льготную ипотеку для покупки готового жилья.

Актуальной покупка жилья на вторичном рынке может быть для таких регионов как Костромская область, Мордовия и Карачаево-Черкесия. Здесь доля выдачи «Семейной ипотеки» составляет менее 0,4%, а строительство нового жилья ведется на уровне 97,2 тысячи квадратных метров.

На включение готового жилья в «Семейную ипотеку» также могут претендовать Тамбовская, Псковская и Ивановская области. По доле выдач «Семейной ипотеки» и объёмам возведения новостроек эти регионы многократно уступают не только регионам-лидерам (Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край), но и регионам за пределами топ-10 по данным показателям. Для сравнения, в Ставропольском крае доля в выдачах «Семейной ипотеки» составляет 3%, а объёмы строительства выше почти в 7 раз.