На Солнце произошла серия вспышек разной мощности

Вспышку предпоследнего класса мощности М и шесть вспышек среднего класса С зарегистрировали на Солнце в пятницу, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«31 января в 09:10 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3976 (N11E41) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 32 минуты», - сообщает ИПГ.

Кроме того, по информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 31 января произошло еще шесть вспышек класса С в той же группе пятен, что и вспышка класса М. Первая вспышка С4.1 была зарегистрирована в 00:25 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.