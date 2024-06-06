Общество

Россельхозбанк поддержит Псковскую область в развитии агротуризма

Правительство Псковской области и Россельхозбанк заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. В пятницу, 7 июня, документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Россельхозбанк и Псковская область намерены развивать сотрудничество с предприятиями АПК, в том числе в вопросах экспорта, создавать условия для привлечения инвестиций в экономику региона, наращивать инвестиционную активность. В том числе — совместно поддерживать фермерские хозяйства и продвигать их продукцию.

«К развитию Псковской области, как и любого другого региона России, мы подходим комплексно. Это инвестиции, развитие финтеха, что на деле означает доступ жителей к лучшим банковским продуктам и цифровым сервисам, продвижение агротехнологий и, конечно, подготовка профессионалов для отрасли, что отвечает национальному проекту "Кадры", который инициировал президент», — прокомментировал Борис Листов.

Стороны также договорились наращивать комплексную поддержку сельских территорий региона, в том числе за счет развития агротуризма. Команда банка представила эксклюзивное издание «Экотуризм. Гастрономический гид. "Свое. Псковская область". Проект направлен на развитие внутреннего экотуризма, повышение интереса жителей и гостей Псковской области к сельскому туризму, сохранение и восстановление аграрных, историко-культурных и гастрономических традиций российского села.

«"Россельхозбанк" — один из давних и надежных партнёров Псковской области. Банк обеспечивает комплексную поддержку фермеров. Кроме того, оказывает поддержку нескольким инвестиционным проектам на общую сумму 2,6 млрд рублей. Сегодня мы обновили основные положения соглашения и подтвердили готовность по дальнейшему развитию кредитной системы, поддержке ключевых компаний агропромышленного сектора, запуска новых механизмов для развития инновационных технологий, а также на спонсорство ключевых региональных отраслевых мероприятий», — сказал по итогам подписания документа губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Добавим, Россельхозбанк работает в Псковской области с 2006 года. За это время он направил в экономику региона 45,5 млрд рублей, в том числе 33,4 млрд рублей в АПК, поддержал 43 инвестиционных проекта. Среди них строительство фермы роботизированного доения «ПсковАгроИнвест» на 20 тыс. тонн молока, молочной фермы ОАО «Красное Знамя» на 14 тыс. тонн молока. Услугами банка охвачено 100% сельских территорий, а доля в кредитовании сезонных работ в 2024 году составляет почти 100%.