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Общество

Псковичи прибыли в Витебск на «Славянский базар»

12.07.2024 15:52|ПсковКомментариев: 0

ХХXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» стартовал в Республике Беларусь. В этом году для участия в мероприятии на Витебщину прибыли гости из 40 стран. Среди них и представители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото пресс-службы президента Республики Беларусь

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова передала организаторам и участникам масштабного мероприятия приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Это уникальное культурное событие, всегда яркое и долгожданное, позволяет не только продолжать культурные традиции, но и укреплять дружеские контакты, налаживать сотрудничество между коллективами, городами и странами. Жители Псковской области каждый год с нетерпением ждут этот фестиваль, чтобы не только стать его зрителями, но и участниками. — отмечается в приветственном адресе губернатора. — За эти годы "Славянский базар“ стал настоящим символом российско-белорусской дружбы. Уверен, что и в дальнейшем этот прекрасный яркий фестиваль будет способствовать укреплению культурных и духовных связей между нашими братскими народами».

Псковскую область на международной фестивальной площадке представляют творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества из Великих Лук, Себежского района и Усвятского муниципального округа. Они станут участниками праздника народной культуры и традиций, который пройдет в Дни Союзного государства, который включен в программу фестиваля. Например, в мероприятиях фестиваля от Великих Лук примут участие народный коллектив молодежный музыкальный театр «Трубадур» и образцовый коллектив хореографический ансамбль «Феникс».

Усвяты представляет детский хореографический коллектив «Журавушки», вокальная группа «Вдохновение». Себеж — юная вокалистка Анна Яковлева, солист Роберт Маслов, а также мастера резьбы по дереву, ткачеству, плетению из лозы. 

Накануне в Витебске прошла торжественная церемония открытия Международного фестиваля искусств, в летнем амфитеатре также присутствовали и представители Псковской области. «Сегодня фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур — истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями — от авангарда до классики. Но главное — он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой», — сказал на мероприятии президент Беларуси Александр Лукашенко.

В свою очередь президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям фестиваля подчеркнул, что фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» снискал заслуженный международный авторитет. «Для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров он предоставляет хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, пообщаться с коллегами и друзьями, поделиться опытом и творческими планами», — подчеркнул президент России.

Представители Псковской области в Витебске приняли участие и в деловых мероприятиях. Например, первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова провела встречу с представителями власти Витебской области, которые курируют сферу социальной защиты, а также посетила Селютский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. Первый вице-губернатор обсудила со специалистами возможные направления для развития взаимодействия в сфере социальной защиты, возможности для обмена опытом, в том числе и по организации сопровождаемого проживания.

Витебский форум сейчас — еще и деловая международная площадка. Впервые в дни фестиваля мероприятие посетят представители Шанхайской организации сотрудничества. Среди основных культурных мероприятий Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» - Дни Союзного государства, Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и Международный детский музыкальный конкурс, День молодежи. В фестивальные дни реализуется множество культурных проектов: «Театральные встречи», «Кукольный квартал», «Фэст уличного искусства», интересные разноплановые выставки, ярмарка народных ремесел и многое другое. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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