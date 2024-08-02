Общество

В Псковской области не разрешили провезти через границу три тонны корма для животных

Ввоз корма для домашних животных запрещён на российско-белорусской границе по в Псковской области 2 августа. Корм не прошёл документальный контроль и был возвращён в Республику Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностным лицом со стороны Российской Федерации на русско-белорусской границе был проведён досмотр трёх тонн корма для домашних животных, которые перевозились из Республики Беларусь в Москву. В ходе документарного контроля, проведённого инспектором ведомства, было установлено, что на перевозимый корм отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Ввезти корм на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза. Товар вернули в Республику Беларусь.