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Общество

Выездной планетарий пригласили в псковское садоводство «Черняковицы-2»

14.07.2024 13:13|ПсковКомментариев: 0

Выездной планетарий работал в садоводческом некоммерческом товариществе «Черняковицы-2» в Псковском районе 13 июля. Об этом сообщается в группе «Союз садоводов России по Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: группа «Союз садоводов России по Псковской области» / «ВКонтакте»

Посетили выездной планетарий более 40 человек.

«Очень радует, что садоводов заинтересовало мероприятие. Всем, кто посетил, большое спасибо!» - отметили в объединении. 

На этом правление СНТ «Череяковицы-2» не останавливается, уже есть задумки организовать для садоводов кино под открытым небом.

Теги: #садоводства
Источник: Псковская Лента Новостей
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