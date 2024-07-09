Общество

Выездной планетарий пригласили в псковское садоводство «Черняковицы-2»

Выездной планетарий работал в садоводческом некоммерческом товариществе «Черняковицы-2» в Псковском районе 13 июля. Об этом сообщается в группе «Союз садоводов России по Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Союз садоводов России по Псковской области» / «ВКонтакте»

Посетили выездной планетарий более 40 человек.

«Очень радует, что садоводов заинтересовало мероприятие. Всем, кто посетил, большое спасибо!» - отметили в объединении.

На этом правление СНТ «Череяковицы-2» не останавливается, уже есть задумки организовать для садоводов кино под открытым небом.