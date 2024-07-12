Общество

Часть продукции крупнейших сервисов доставки еды в России «непригодна к потреблению» - исследование

«Непригодной к потреблению» назвали исследованную в лаборатории продукцию крупнейших компаний, которые доставляют готовую еду Москве. «Известия» направили в лабораторию 16 проб еды от брендов Grow food, Level kitchen, «Яндекс. Лавка», «Самоката», «Вкусвилл», «Перекресток», а также «Тануки» и «Шоколадница». От каждой компании — по два блюда, мясное или рыбное, плюс салат.

Оказалось, что 10 из 16 проб нарушили обязательные требования по содержанию бактерий группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Лишь продукция «Самоката» и «Перекрестка» оказалась «чистой».

В случае нарушений «речь идет о непригодной к потреблению продукции, которую нельзя допускать к реализации», сказала «Известиям» глава отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» Елена Гусева.

«Это значительный уровень нарушений, в таких случаях необходимо принимать меры. Если сравнивать, например, с сырьевой продукцией, которую мы обычно анализируем, то вот такого количества выявлений по микробиологическим показателям мы не фиксируем», — добавила она.

По словам эксперта, потребление такой пищи может привести к «расстройству работы кишечника, в целом, к нарушению функционирования ЖКТ, а также — обострениям гастрита или язвы».

Превышения показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки, а также по общему микробному числу говорят о нарушении гигиены на производствах компаний, а также о плохой свежести продукции, пояснила Елена Гусева.