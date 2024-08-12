Общество

Александр Котов: Общими силами мы сможем менять ситуацию в системе образования в лучшую сторону

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на августовском педагогическом совете в Пскове 20 августа поблагодарил всех педагогов за их труд, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Дорогие и уважаемые наши учителя, педагоги, дорогие друзья, от лица Псковского областного Собрания депутатов я хочу всех поздравить с началом нового учебного года. Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие в подготовке наших учебных заведений, наших школ к новому учебному году, родителей, которые активно принимали в этом участие, учителей, руководителей учебных учреждений Псковской области», - сказал Александр Котов.

Депутат отметил, что сейчас для того, чтобы система образования укреплялась, внедряются цифровые технологии. «Мы, конечно, в Псковской области тоже принимаем самое активное участие, не отстаем»,- дополнил Александр Котов.

«Мы уверены, что общими силами мы с вами каждый год сможем менять ситуацию в системе образования в лучшую сторону. Псковское областное Собрание в этом тоже готово принимать самое непосредственное участие, мы поддерживаем все инициативы нашего губернатора», - заключил председатель Собрания.