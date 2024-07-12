Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
очаги культуры
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
экзотика агротуризм
«Чистая вода» в Псковской области
творожные истории
обзор
новый взгляд на бизнес
достижения фермеров
вкусное Пушкиногорье
карта отдыха и туризма
Кабельный потенциал
модульный отдых
вакансий хоть отбавляй
Магия слов и музыки
 
 
 
ещё Общество 12.07.2024 16:182 Два кандидата претендуют на звание «Почетного гражданина города Пскова» 16.07.2024 08:000 Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее 16.07.2024 07:400 Госдума рассмотрит поправку о новой прибавке к пенсии 16.07.2024 07:200 В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам 16.07.2024 07:000 Почти 30 модульных ФАПов возведут в Псковской области 15.07.2024 22:000 Псковичи могут принять участие в конкурсе на соискание премии «ЭкоМир-2024»
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:410 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 14.07.2024 13:356 Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам

16.07.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Россия планирует упростить спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, пользователям водного транспорта, а также автомобилистам. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Так, частный пользователь или транспортная компания буде иметь возможность купить гаджет для подключения, установить его на машину, на самолет или на крышу вагона и использовать его как мобильный роутер (наподобие терминалов Starlink Илона Маска в странах, где они работают).

В документах ГКРЧ отмечается, что для разработки, производства и применения в России терминалов негеостационарных систем комиссия намерена выделить «неопределенному кругу лиц» целый ряд диапазонов частот (10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше). Уточняется, что для работы на них спутникового оборудования разрешения будут не нужны.

Данное оборудование возможно будет приобрести в обычном магазине электроники и установить не только на транспорте, но и стационарно для использования его в качестве обычного роутера для раздачи интернета, объяснил один из участников рынка связи.

Кроме того, ГКРЧ намерена рассмотреть вопрос о возможном выделении частотных ресурсов для земных станций, которые работают через космические аппараты на негеостационарной орбите, подтвердили в Минцифры.

«Речь идет о терминалах, которые находятся в движении. Например, на воздушных и морских судах, железнодорожном и автомобильном транспорте. Это один из этапов, который необходим для развития перспективных сетей связи. В дальнейшем он позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет», — считают в ведомстве.

Заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин отметил, что улучшение качества и доступности услуг связи для пассажиров является ключевой задачей для компании, пишут «Известия». 

«Сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы как в пассажирском комплексе, так и для грузоперевозок по всей территории России, в том числе для функционирования беспилотной техники. Тестирование системы планируем начать в 2025 году, — добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 36 человек
16.07.2024, 08:000 Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее 16.07.2024, 07:400 Госдума рассмотрит поправку о новой прибавке к пенсии 16.07.2024, 07:200 В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам 16.07.2024, 07:000 Почти 30 модульных ФАПов возведут в Псковской области
15.07.2024, 22:000 Псковичи могут принять участие в конкурсе на соискание премии «ЭкоМир-2024» 15.07.2024, 21:400 14 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю у жителей Псковской области 15.07.2024, 21:200 Три причины увольнений сотрудников из компаний назвала карьерный консультант 15.07.2024, 21:000 Псковские полицейские научили детей прокладывать безопасный путь по городским улицам
15.07.2024, 20:400 Зарплатные запросы жителей Псковской области растут – аналитики 15.07.2024, 20:370 Альтернативный олимпийский вело-мотопробег стартует под Изборском 15.07.2024, 20:350 Девочкам до 12 лет в Пскове предлагают попробовать свои силы в футболе 15.07.2024, 20:310 Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел МВД по Псковскому району
15.07.2024, 20:270 Жительница Пушкинских Гор заплатила налоги после вмешательства приставов 15.07.2024, 20:050 Свыше 4,5 тысячи человек посетили опен-эйр «Добрый рок-2024» под Псковом 15.07.2024, 19:580 Рейсовый автобус Mercedes загорелся в Великих Луках 15.07.2024, 19:440 Рак предстательной железы у псковича выявили в ходе диспансеризации 
15.07.2024, 19:380 Звезда псковского футбола стал помощником прокурора 15.07.2024, 19:270 Велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко: Если желаете чего-то добиться, делайте 15.07.2024, 19:090 В Пскове утвержден тариф на отведение ливневых стоков  15.07.2024, 19:040 Большинство респондентов ПЛН считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей
15.07.2024, 19:010 Звёзды российского балета приедут на фестиваль в Пушкиногорье 15.07.2024, 18:520 Псковская фирма легализовала опасную молочную продукцию, часть которой отправили в ЛНР 15.07.2024, 18:460 Псковская область вошла в топ-20 по докапитализации фонда развития промышленности 15.07.2024, 18:370 «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО. ВИДЕО
15.07.2024, 18:301 В Пскове проведут ремонт тротуаров и автобусных остановок возле парка «Волшебная гора» 15.07.2024, 18:151 Молодёжный квиз в честь Дня города Пскова проведут на свежем воздухе 15.07.2024, 18:001 Директор псковского «Супер-фитнеса» об идеальном инструкторе, конкуренции и подводных камнях работы тренера 15.07.2024, 17:540 Более 25 правонарушений выявили во время профилактического рейда в Великих Луках
15.07.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 июля 15.07.2024, 17:280 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы 15.07.2024, 17:270 Опрос ПЛН-ТВ: Нужен ли праздник семьи, любви и верности? 15.07.2024, 17:110 Кондуктор в Псковской области ушибла позвоночник из-за резкого торможения автобуса
15.07.2024, 17:010 «Дневной дозор»: стоит ли вводить дресс-код для артистов на сцене? 15.07.2024, 16:520 Гранты для молодых семей с детьми разыграют в Псковской области 15.07.2024, 16:360 Полицейские остановили в Пыталово пьяного водителя мопеда 15.07.2024, 16:260 Опочецкий округ отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
15.07.2024, 16:201 Авиабилеты в РФ в июне подорожали на 9% 15.07.2024, 16:140 Дмитрий Ющенко: Мы развиваем спорт среди ветеранов боевых действий 15.07.2024, 16:090 Закладной камень храма Успения Пресвятой Богородицы освятили в Великих Луках 15.07.2024, 16:020 Полив и подсыпку дорог Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»
15.07.2024, 15:460 Гнездо шершня показали сотрудники Бежаницкого лесничества 15.07.2024, 15:410 Паралимпиец-велогонщик Дмитрий Ющенко стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 15.07.2024, 15:331 Ксения Григорьева об итогах реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области 15.07.2024, 15:280 Завод «Титан-Полимер» отгрузил в Турцию первую партию своей продукции
15.07.2024, 15:160 Умер актер из сериала «Дальнобойщики» 15.07.2024, 15:010 Экспериментальный способ промывки водонагревателей используют в Пскове на улице Алексея Алехина 15.07.2024, 14:491 Вандалы повредили покрытие входов подземного перехода в Великих Луках 15.07.2024, 14:410 Открытый турнир по трем видам спорта пройдет в Пскове
15.07.2024, 14:320 Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре начали в Красногородском округе 15.07.2024, 14:260 Псков занял 74 место в рейтинге городов России по объемам ввода жилья 15.07.2024, 14:210 Горячую воду в Великих Луках отключат на предстоящих выходных 15.07.2024, 14:150 «Захватывающий реализм»: шоу каскадеров состоится в Пскове
15.07.2024, 14:060 Опрокинувшийся под Псковом водитель ВАЗ-2110 отказался от проверки на алкоголь 15.07.2024, 13:590 Почти 30 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 июля 15.07.2024, 13:510 Специалисты подразделений связи Росгвардии отмечают профессиональный праздник 15.07.2024, 13:430 Первый фестиваль «Эх, балалайка!» провели в Новоржевском округе
15.07.2024, 13:290 Выставка, посвящённая сказочному композитору 15.07.2024, 13:280 Фестиваль деревенской культуры состоялся в Палкинском районе 15.07.2024, 13:140 Поправки о праве получить остаток маткапитала внесли в Госдуму 15.07.2024, 13:060 Стали известны подробности смертельного ДТП в Локнянском округе
15.07.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО 15.07.2024, 12:590 Обманутые псковичи отдали мошенникам около шести миллионов рублей 15.07.2024, 12:440 Мужчина погиб во время пожара в красногородской деревне 15.07.2024, 12:280 Фестиваль «Довмонт Псковский» 2024 принял рекордное количество гостей
15.07.2024, 12:150 Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок 15.07.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» 15.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 июля 15.07.2024, 11:500 «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром»  больше не регоператор ТКО
15.07.2024, 11:380 Появившийся на дороге лось спровоцировал аварию с пострадавшим в Пскове 15.07.2024, 11:360 Пособие по беременности и родам с начала года получили 1190 псковичек 15.07.2024, 11:260 Три автомобиля горели в Псковской области за выходные. ФОТО 15.07.2024, 11:110 Жителю Палкинского района грозит лишение свободы за незаконную рубку леса
15.07.2024, 11:050 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в пяти кражах из гипермаркета 15.07.2024, 10:560 Умер один из пострадавших при взрыве газа в Опочке 15.07.2024, 10:540 От скрипки до волынки: в «Михайловском» завершила работу летняя школа для юных музыкантов 15.07.2024, 10:490 Tele2 первой запустила функцию смены владельца номера онлайн
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru