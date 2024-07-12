Общество

Почти 18 тысяч российских студенток растят детей в возрасте до трех лет

Почти 18 тысяч студенток в 531 российском вузе растят детей в возрасте до трех лет, сообщили в Минобрнауки РФ.

«В 543 вузах (включая филиалы) обучается почти 37 тысяч молодых мам. 17 890 из них растят детей в возрасте до 3 лет (в 531 вузе)», - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в высших учебных заведениях обучаются более 17 тысяч молодых семей с детьми, где оба супруга – студенты.

«Минобрнауки России и руководство университетов всесторонне поддерживают обучающихся с детьми. У них есть возможность перейти на индивидуальный учебный план, их в приоритетном порядке заселяют в общежития, предоставляют медицинскую помощь и путевки в санатории, оказывают материальную поддержку», - отметили в министерстве.

Также будущие матери, вставшие на учет в ранние сроки беременности, получают единовременную материальную поддержку. За 2023/2024 учебный год такую поддержку получили 6 216 студенток из 157 вузов, пишет РИА Новости.