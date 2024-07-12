Общество

В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низким уровнем рождаемости

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличивать размер материнского капитала в субъектах РФ в зависимости от коэффициента рождаемости, документ доступен в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона предлагается стимулировать рождаемость в субъектах Российской Федерации с низким суммарным коэффициентом рождаемости (ниже уровня фертильности на уровне воспроизводства) путём увеличения для таких регионов размера материнского (семейного) капитала», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В тексте проекта также отмечается, что в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,3 маткапитал предлагается увеличить в два раза, в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,75 размер маткапитала предлагается увеличить в 1,5 раза, а в субъектах с суммарными коэффициентом рождаемости на уровне воспроизводства, но ниже 2,1 - на 1,3, пишет РИА Новости.

«В целях сохранения в Российской Федерации рождаемости на уровне воспроизводства государству необходимо предпринимать дополнительные меры, направленные на стимулирование многодетности и на повышение уровня жизни семей с детьми», - подчеркивается в пояснительной записке.