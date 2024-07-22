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Общество

Уполномоченным по вопросам миграции в Псковской области назначена Елена Полонская

24.07.2024 09:37|ПсковКомментариев: 2

Экс-глава города Пскова Елена Полонская назначена уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

«2 года Елена Александровна успешно и результативно вела работу с вынужденными переселенцами из Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР, помогала решать вопросы их трудоустройства, социализации и адаптации. Сейчас мы активно работаем над привлечением в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом – особенно это касается стран Прибалтики. Крайне важно создать условия для их комфортного пребывания, чтобы они оперативно нашли работу, решили вопросы с жильем, стали полноценными членами общества», - написал Михаил Ведерников. 

Губернатор отметил, что принял решение о создании института уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции и предложил Елене Полонской возглавить эту должность.

Елена Полонская родилась 15 марта 1982 года в Пскове.

В 2003 году окончила Современную гуманитарную Академию по направлению «Менеджмент», квалификация «Бакалавр менеджмента».

В 2015 году избрана членом Общественной палаты Псковской области от муниципального образования «Город Псков».

13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом по одномандатному округу №10.

10 сентября 2017 года была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №8. Решением первой сессии Псковской городской Думы избрана заместителем главы Пскова на штатной основе.

5 февраля 2019 года избрана заместителем секретаря регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью.

21 мая 2019 года назначена куратором проектной деятельности регионального политического совета партии «Единая Россия». Также является куратором партийного проекта «Крепкая семья».

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление».

23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва назначена и. п. главы города Пскова.

13 ноября 2019 года на внеочередной 31-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва была избрана главой города Пскова, вступила в должность 25 ноября 2019 года.

23 декабря 2019 года избрана секретарем Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия». 21 февраля 2022 года на этом посту ее сменил экс-начальник регионального МЧС Валерий Филимонов.

С 2022 года Елена Полонская занимала должность советника губернатора Псковской области по социальным вопросам.  

Елена Полонская замужем, воспитывает двух сыновей и дочь.

Пресс-портрет
Филимонов Валерий Игоревич Помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Полонская Елена Алексанровна Советник губернатора Псковской области, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
Теги: #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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