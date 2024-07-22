Общество

Уполномоченным по вопросам миграции в Псковской области назначена Елена Полонская

Экс-глава города Пскова Елена Полонская назначена уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«2 года Елена Александровна успешно и результативно вела работу с вынужденными переселенцами из Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР, помогала решать вопросы их трудоустройства, социализации и адаптации. Сейчас мы активно работаем над привлечением в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом – особенно это касается стран Прибалтики. Крайне важно создать условия для их комфортного пребывания, чтобы они оперативно нашли работу, решили вопросы с жильем, стали полноценными членами общества», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что принял решение о создании института уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции и предложил Елене Полонской возглавить эту должность.

Елена Полонская родилась 15 марта 1982 года в Пскове.

В 2003 году окончила Современную гуманитарную Академию по направлению «Менеджмент», квалификация «Бакалавр менеджмента».

В 2015 году избрана членом Общественной палаты Псковской области от муниципального образования «Город Псков».

13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом по одномандатному округу №10.

10 сентября 2017 года была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №8. Решением первой сессии Псковской городской Думы избрана заместителем главы Пскова на штатной основе.

5 февраля 2019 года избрана заместителем секретаря регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью.

21 мая 2019 года назначена куратором проектной деятельности регионального политического совета партии «Единая Россия». Также является куратором партийного проекта «Крепкая семья».

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление».

23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва назначена и. п. главы города Пскова.

13 ноября 2019 года на внеочередной 31-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва была избрана главой города Пскова, вступила в должность 25 ноября 2019 года.

23 декабря 2019 года избрана секретарем Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия». 21 февраля 2022 года на этом посту ее сменил экс-начальник регионального МЧС Валерий Филимонов.

С 2022 года Елена Полонская занимала должность советника губернатора Псковской области по социальным вопросам.

Елена Полонская замужем, воспитывает двух сыновей и дочь.