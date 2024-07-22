Общество

Число пожаров в Псковской области в этом году сократилось более чем на 40%

Число пожаров уменьшилось более чем на 40% по сравнению с прошлым годом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым начальник главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин отметил, что с начала года в регионе зафиксировано порядка 1,5 тысячи техногенных возгораний. Это более чем на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. Согласно статистике, зафиксировано также снижение числа погибших и пострадавших.

«В число техногенных возгораний не входят лесные и природные. Более 70% — пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, бани и так далее. Основная причина возгораний — неосторожное обращение граждан с огнем. Именно поэтому мы активно работаем с населением, проводим профилактические мероприятия, которые направлены на сохранение жизни, сбережение имущества от огня», — сказал начальник регионального ГУ МЧС.

С начала года в регионе зафиксировано 29 лесных пожаров, что также значительно меньше уровня прошлого года. За тушение этого вида возгораний в регионе отвечает Противопожарный лесной центр.

«Задача системы государственной противопожарной службы — охрана объектов экономики населенных пунктов. 11 противопожарных лесных станций реагируют достаточно достойно. Практически все пожары ликвидируются в первые сутки. Действующих лесных пожаров нет», — добавил Сергей Лаврухин.

Особое внимание участники встречи уделили и вопросам безопасности граждан на водных объектах. Губернатор предложил собрать информацию по несанкционированным, но традиционным местам отдыха в области, чтобы привести их в порядок и организовать официальные места для купания.