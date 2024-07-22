Число пожаров в Псковской области в этом году сократилось более чем на 40%

Число пожаров уменьшилось более чем на 40% по сравнению с прошлым годом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
На рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым начальник главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин отметил, что с начала года в регионе зафиксировано порядка 1,5 тысячи техногенных возгораний. Это более чем на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. Согласно статистике, зафиксировано также снижение числа погибших и пострадавших.
С начала года в регионе зафиксировано 29 лесных пожаров, что также значительно меньше уровня прошлого года. За тушение этого вида возгораний в регионе отвечает Противопожарный лесной центр.
Особое внимание участники встречи уделили и вопросам безопасности граждан на водных объектах. Губернатор предложил собрать информацию по несанкционированным, но традиционным местам отдыха в области, чтобы привести их в порядок и организовать официальные места для купания.