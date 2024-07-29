Общество

О правилах применения перцового баллончика рассказала юрист

Специалист по гражданскому праву Анастасия Кузнецова объяснила правила использования перцового баллончика в России.

Купить такое средство самообороны можно с 16 лет. Однако несовершеннолетним продажа возможна в присутствии родителей или опекунов. Баллончик может применяться с целью защиты здоровья, жизни, собственности или в случае крайней необходимости при обороне.

Перед использованием средства обязательно должно прозвучать четкое предупреждение. Исключением являются случаи, когда промедление создает опасность для жизни людей или может повлечь тяжкие последствия, пишет RuNews24.

Хулиганов, распыливших газовый баллончик в общественном месте, могут привлечь к административной ответственности. Им грозит арест до 15 суток или уголовная ответственности. Наказание зависит от тяжести вреда: от двух до четырех лет тюрьмы.

Юрист предупредила, что любой предмет может оказаться не средством самообороны, а орудием преступления. Нужно быть осторожным и ответственным, применяя перцовый баллончик.

Анастасия Кузнецова посоветовала ознакомиться с инструкцией. Если предмет самообороны покупается ребенку для защиты, то важно провести беседу, разъяснив все опасности.

