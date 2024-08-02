Общество

Умерла театральный критик Римма Кречетова

Театральный критик Римма Кречетова скончалась в возрасте 93 лет, сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Позвонили соседи и сообщили, что вчера умерла Римма Павловна Кречетова», - написал он.

Он отметил, что Кречетова была выдающимся театроведом, выпускницей театроведческого факультета ГИТИСа и блестящим театральным критиком.

«Умнейший собеседник, парадоксально мыслившая, не боявшаяся отказаться от прежнего опыта в осмыслении театра и рассказа о театре, прекрасная в любых театральных спорах и застольных беседах... Остроумная и при этом всегда старавшаяся быть предельно деликатной, чтобы невзначай не обидеть собеседника, каким бы несмышленым по ее разумению он ни был», - подчеркнул Заславский.