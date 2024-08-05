Общество

Ограничить наценки на школьные товары предложили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, а также рассмотреть возможность субсидирования расходов на такие товары для семей участников СВО.

«При этом полагаем возможным предложить проработать вопрос об установлении предельного максимального уровня цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа до 1 ноября, а также рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации взять на контроль этот вопрос, в том числе вести постоянный мониторинг изменения цен на указанные товары… Считаем, необходимо рассмотреть возможность совершенствования мер поддержки для льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид или один родитель воспитывает ребенка (детей), семей участников СВО, частично или полностью субсидировав расходы на школьные товары», - приводит текст обращения РИА Новости.

Кроме того, в обращении выражается предложение проработать вопрос о целесообразности повышения ставки ввозных таможенных пошлин в отношении школьных товаров из недружественных для России стран при условии налаженного производства таких товаров в РФ и достаточного их количества на рынке.