Общество

Российские школьницы научатся обороне в рамках заменившего ОБЖ предмета

Обучение девочек в рамках нового школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» начальным знаниям обороны и их подготовка по основам военной службы будет проходить в добровольном порядке. Об этом говорится на портале «Единое содержание общего образования» подведомственного Минпросвещения РФ Института стратегии развития образования.

«Основы безопасности и защиты Родины» начнут преподавать в российских школах с 1 сентября.

«Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке», - говорится в ответах на часто задаваемые вопросы по предмету.

Введение военной формы для учителей не предусмотрено, пишет ТАСС.

Кроме того, если школьник по религиозным мотивам отказывается от участия в проведении стрельб и от изучения боевого ручного стрелкового оружия, решение об освобождении от прохождения темы занятий принимает руководитель школы на основании заявления родителей или законных представителей. Заявление должно быть представлено в образовательную организацию до начала учебных сборов.

В 2023 году президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» будет переименована в «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках предмета школьники освоят элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения.