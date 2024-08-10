Врач-сурдолог начала вести прием в детской областной больнице в Пскове

В Детской областной клинической больнице в Пскове начал вести приём врач-сурдолог-оториноларинголог Любовь Гусева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
«Любовь Александровна имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Оториноларингология", а стаж работы в практической медицине составляет 36 лет», - рассказали в комитете.
Врач принимает пациентов по понедельникам и средам с 9.00 до 12.00.