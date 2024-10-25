Экономика

Дмитрий Барабанов: Бюджет Пскова изменяется в части увеличения доходов

Бюджет Пскова, как правило, изменяется в части увеличения доходной части. На это в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей обратил внимание депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №14 Дмитрий Барабанов, комментируя итоги очередной 27-й сессии гордумы.

«Выделенные из бюджета деньги были направлены на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" для установки детской площадки. Это точно не в 14-м округе. Новые изменения всегда оцениваются положительно, потому что у нас, как правило, бюджет изменяется в части увеличения доходной части в форме субсидий, межбюджетных трансфертов и других путей. Поэтому, конечно, положительный момент», - сказал Дмитрий Барабанов.

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Также он отметил, что изменения в составе комитетов гордумы касались, в первую очередь, того, что из депутатского корпуса ушел Иван Мешков, а вошла Анна Дмитриева, в связи с этим произошли небольшие перестановки.

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«В целом сессия прошла спокойно, хоть вопросов было достаточно много. Основными вопросами, конечно, были бюджет и изменения в нем, все остальные вопросы носят больше информационно-согласующий характер», - уточнил Дмитрий Барабанов.