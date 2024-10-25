Общество

Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Российский режиссер и сценарист Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на сайте Высшей школы режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге, в которой он преподавал.

«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС — скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас. Игоря Витальевича ждет светлый путь в жизнь вечную, а нам остается горевать и поддерживать близких и друг друга», — говорится в публикации.

Причины и обстоятельства смерти режиссера не уточняются, пишут «Известия».

Игорь Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске. По окончании режиссерского факультета Ленинградского государственного института культуры в 1998 году он сразу начал работать по профессии. На его счету 30 картин, среди которых сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Дорожный патруль».