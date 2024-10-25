Спорт

Николай Козловский: Стрельба из лука – символичный спорт для Великих Лук

Стрельба из лука – это спорт, символичный для города Великие Луки, сказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

«Стрельба из лука – это спорт, символичный для города Великие Луки – города воинской славы, крепких исторических традиций. С древних времён победоносные три лука – на гербе Великих Лук», - напомнил Николай Козловский.

Стрельба из лука начала развиваться в Великих Луках в 1993 году с приездом Виталия Андреева. Более тридцати лет назад он создал отделение стрельбы из лука в одной из спортивных школ города. При его непосредственном участии за этот период времени подготовлено один заслуженный мастер спорта, одиннадцать мастеров спорта России международного класса, тридцать шесть мастеров спорта и более шестидесяти пяти кандидатов в мастера спорта по стрельбе из лука. Сегодня Виталий Андреев является заслуженным тренером Российской федерации, рассказал глава города.

Лучшие воспитанники Виталия Андреева неоднократно выступали на чемпионатах мира и Европы. «Многочисленные победы великолукских стрелков из лука на международных аренах вдохновили общественников-энтузиастов и руководство города, которые вышли с инициативой по включению Великих Лук в число городов-участников всероссийской программы "Газпром – детям" по строительству спортивных сооружений», - отметил Николай Козловский.