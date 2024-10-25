Общество

Сильная магнитная буря идет на Землю

Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября из-за мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

«Вчерашний выброс плазмы по итогам наблюдений оказался одним из самых больших за последние годы. Связанная с ним вспышка продолжалась около 12 часов и закончилась только приблизительно в 19 вечера по московскому времени», - сказано на сайте лаборатории.

По данным ученых, основная масса энергии пройдет мимо Земли. Однако эта вспышка все же вызовет короткую магнитную бурю, которая обрушится на Землю в субботу, 26 октября, и будет бушевать с 6 до 9 часов утра. В пятницу , 25 числа, в это же время ученые фиксировали небольшую бурю, которую не связывают со вчерашним выбросом. Речь шла о влиянии солнечного ветра, который сейчас слегка нестабилен.

«В обоих случаях речь идет о слабых возмущениях или буре минимального уровня G1. Прогноз на полярные сияния отсутствует», - сообщают ученые.

Сильная вспышка высшего X уровня произошла на восточном крае Солнца утром 24 октября. Максимум мощности был зарегистрирован около 7 утра по московскому времени. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составил X3.3. Это одиннадцатое по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.

Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико, пишет РИА Новости.