Общество

Каждый четвёртый пскович сожалеет об оформлении кредита — опрос

Каждый четвёртый пскович сожалеет о том, что оформил кредит. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Судя по данным опроса, за последний год чаще всего псковичи брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 17% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (14% опрошенных). На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 12%). Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (7%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 6%). По 4% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели. Среди прочих целей кредитования горожане называли организацию торжественных событий, открытие бизнеса, а также а также сбор детей в школу и покупку спортивного снаряжения.

Мужчины чаще брали кредиты на покупку авто, ремонт квартиры и смартфоны, а женщины — на образовательные курсы, медицинские услуги (в том числе в сфере красоты) и отпуска.

Каждый четвёртый пскович (27%) сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Каждый второй опрошенный (51%) убежден, что покупка, совершённая в кредит, была оправданной. Мужчины более уверены в своих финансовых решениях, чем женщины: они реже раскаиваются в решении оформить займ.

Чаще всего же горожане сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (34%) и ремонт (27%).