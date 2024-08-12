Общество

В чем главное отличие звонков от мошенников, рассказали в псковской полиции

Сотрудник полиции всегда пригласит гражданина на личную беседу и никогда не станет узнавать подробности по телефону. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если полицейские будут проводить спецоперацию, с вами не будут разговаривать по телефону, не будут общаться в мессенджерах. Вас позовут на личный контакт в управление ФСБ или в отделение полиции, чтобы вы дали согласие», - предупредил Дмитрий Борников.

Дистанционно сотрудники полиции не будут выяснять семейное положение, наличие имущества, банковских карт. «Полицейским это не нужно», - сказал старший лейтенант.

Важно понимать, что при возбуждении любого дела, от административного до уголовного, сотрудникам ведомств необходимо личное присутствие заявителя, чтобы все зафиксировать, взять объяснение. «Телефонный разговор к делу не пришьешь», - подчеркнул гость студии

Главное отличие звонков реальных полицейских и злоумышленников заключается в том, что настоящий сотрудник не будет выяснять все обстоятельства, а пригласит на личную встречу. «Мы, когда звоним, представляемся, кратко объясняем цель звонка и приглашаем на личную беседу. Мошенники не могут позволить себе такого», - заключил оперуполномоченный.