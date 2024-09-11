Общество

День программиста отмечают в России 12 сентября

День программиста отмечается в России, начиная с 2009 года. Этот профессиональный праздник установлен указом президента РФ №1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября.

Изображение от freepik

Число 256 выбрано, потому что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Многие знают, что эта дата уже давно стала неофициальным праздником во всем мире людей, связавших свою профессиональную деятельность с программированием. 24 июля 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций РФ был подготовлен и внесен в правительство РФ проект указа президента России «О Дне программиста», который и был подписан в сентябре того же года. Что стало признанием государственной значимости сферы разработки программного обеспечения и значительного вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ.

Программист — это специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения (ПО) для персональных, встраиваемых, промышленных и других разновидностей компьютеров, то есть программированием, пишет Calend.ru.

Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое электронное устройство — от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением — в свое время прошли через руки специалистов по программированию.